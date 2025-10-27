Cermatalks Kembali Digelar, Berikan Kiat Cermat Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Cermatalks, forum diskusi interaktif yang dirancang untuk memperluas wawasan serta memberikan edukasi finansial bagi partisipan eksternal, kembali digelar.

Program tersebut dihadirkan oleh Cermati Fintech Group (PT Dwi Cermat Indonesia) yang kali ini berkolaborasi bersama Amoda (PT Ada Untuk Dunia), perusahaan konstruksi solusi prefabrikasi dan modular terintegrasi dengan misi mempermudah proyek pembangunan secara efisien dan terukur.

Sesi Cermatalks spesial karena mengangkat tema 'Timing Your First Step: When and How to Start Investing' yang memberikan wawasan bagi para karyawan tentang cara berinvestasi hingga memetakan waktu yang tepat untuk memulai investasi sesuai kebutuhan dan tujuan finansial masing-masing.

Topik yang diangkat tidak hanya berfokus pada pentingnya memiliki tujuan yang jelas, namun juga pada pemilihan instrumen keuangan yang aman, seperti deposito, reksadana, saham, hingga emas fisik maupun digital.

Dalam forum diskusi, peserta aktif bertanya terkait dengan topik-topik yang diberikan. Dengan pemahaman yang tepat, investasi dapat dimulai dari langkah kecil dan sederhana. Selain materi terkait investasi, pemahaman terkait kebebasan finansial pun dibahas dalam sesi ini agar peserta semakin paham pentingnya literasi keuangan.

“Kami melihat masyarakat seringkali bingung dengan investasi, bagaimana cara memulai, dan apa yang harus dilakukan. Edukasi dari bidang finansial untuk merencanakan keuangan yang tepat dan instrumen finansial yang tepat pun dibutuhkan, termasuk para karyawan. Kami memberikan pemahaman mendalam terkait kebebasan finansial dan cara mencapainya,” ungkap Philip Tjong, Investment Senior Analyst Cermati Invest dalam keterangan resmi, Senin (27/10).

"Kami harap sesi ini dapat memberikan banyak insight baru terhadap instrumen-instrumen investasi dan bagaimana cara investasi sesuai dengan kebutuhan," sambungnya.

Cermatalks bertujuan sebagai wadah pengembangan wawasan dan edukasi terkait topik-topik finansial yang dibutuhkan oleh karyawan.