Cermati Protect Hadir di DR SPECS, Beri Rasa Aman Bagi Pengguna Kaca Mata

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamisnya gaya hidup masyarakat saat ini, kaca mata bukan lagi sekadar alat bantu penglihatan, melainkan bagian penting dalam mendukung penampilan, kenyamanan, dan produktivitas harian.

Menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan kenyamanan beraktivitas dengan kaca mata, perusahaan pialang asuransi Cermati Protect (PT Cermati Pialang Asuransi) bersama jaringan optik ritel DR SPECS (Drspecs Indonesia), menghadirkan Cermati Vision (Optic Insurance), sebuah inovasi perlindungan komprehensif untuk melindungi kacamata dari berbagai risiko tidak terduga.

“Kerusakan kaca mata terkadang menjadi pengeluaran tak terduga yang dapat mempengaruhi rencana finansial. Perlindungan Cermati Vision yang hadir dari kolaborasi ini berupaya menghadirkan solusi yang efisien bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kacamata secara maksimal serta menjaga kestabilan finansial dari risiko-risiko kecil yang seringkali terabaikan,” kata VP of Insurance Cermati Protect Juanri.

DR SPECS menawarkan kaca mata bergaya Korean Styles yang bisa didapatkan di lebih dari 70 cabang toko yang ada di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, serta pembelian online.

Melalui kerja sama ini, para pelanggan DR SPECS bisa mendapatkan tidak sekadar dukungan pandangan, tetapi juga perlindungan yang komprehensif.

“Komitmen utama kami di DR SPECS adalah menyediakan produk kacamata berkualitas tinggi yang mendukung gaya hidup pelanggan. Kemitraan strategis dengan Cermati Protect ini memungkinkan kami memberikan nilai tambah berupa proteksi menyeluruh bagi kacamata. Ini adalah wujud kepedulian kami agar pelanggan dapat menikmati produk DR SPECS dengan lebih aman dan nyaman,” ujar Operational Manager DR SPECS Okiy Saputra.

Cermati Vision menawarkan manfaat perlindungan Kerusakan Total (Total Loss Only) mencakup kerusakan atau kehilangan Objek Pertanggungan yang diakibatkan oleh berbagai risiko luar, antara lain kerusakan tidak terduga. Menjamin apabila kaca mata mengalami kerusakan akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja seperti terjatuh, terbanting, atau terlempar.

Kemudian kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap. Melindungi dari kerusakan atau kehilangan akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap.