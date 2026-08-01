Cermati Protect Masuk Jajaran Teratas Perusahaan Pialang Asuransi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Peran pialang asuransi digital kini menjadi makin penting di tengah dinamisnya perkembangan industri keuangan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan diri.

Konsumen modern tidak hanya mencari produk proteksi yang lengkap, melainkan juga ekosistem layanan yang transparan, mudah diakses, dan andal dalam mendampingi setiap kebutuhan perencanaan finansial mereka.

Menjawab dinamika tersebut, PT Cermati Pialang Asuransi (Cermati Protect) terus mengukuhkan posisinya sebagai penyedia solusi pialang asuransi terdepan di Indonesia.

Komitmen ini dibuktikan lewat pertumbuhan pesat Cermati Protect yang berhasil meraih peringkat ke-4 dari 20 perusahaan pialang asuransi nasional di ajang “Insurance Market Leaders Award 2026” pada kategori Insurance Broker Nation Market Leaders 2026, berdasarkan riset komprehensif oleh Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA).

“Sebagai perusahaan pialang asuransi, Cermati Protect akan terus berupaya membangun ekosistem yang inklusif dan komprehensif untuk menjembatani kebutuhan proteksi masyarakat. Pencapaian ini menunjukkan bahwa perusahaan terus bertumbuh pesat dalam menghadirkan kenyamanan bagi para nasabah, dan juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memastikan setiap lapisan masyarakat bisa memilih dan mengakses perlindungan asuransi secara tepat dengan mudah.”

Apresiasi berskala nasional yang diselenggarakan oleh Media Asuransi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan perusahaan dalam menjaga pertumbuhan performa yang sehat, sekaligus konsistensi dalam memperluas jangkauan akses asuransi digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

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Cermati Protect merupakan perusahaan pialang dan konsultan asuransi yang berizin serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Cermati menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, membandingkan, serta memilih berbagai produk perlindungan dari mitra asuransi terpercaya, mencakup asuransi mobil, asuransi jiwa dan kesehatan, hingga asuransi perjalanan.