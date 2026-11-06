Cermati Protect Raih Prestasi di Indonesia Best Insurance Awards 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT Cermati Pialang Asuransi (Cermati Protect) meraih penghargaan Special Acknowledgement pada kategori Insurance Intermediary dalam ajang “Indonesia Best Insurance Award 2026” yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi Research and Consulting.
Apresiasi ini diberikan atas komitmen Cermati Protect dalam meningkatkan pengalaman pelanggan melalui inovasi solusi asuransi digital, dalam menjembatani kebutuhan perlindungan masyarakat dengan menghadirkan akses asuransi yang transparan, mudah, dan terintegrasi secara menyeluruh.
VP of Insurance Cermati Protect Juanri menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk validasi atas fokus perusahaan dalam mentransformasi proses asuransi tradisional menjadi lebih praktis.
“Penghargaan ini merupakan motivasi besar bagi Cermati Protect. Fokus utama kami bukan hanya mendistribusikan produk, tetapi memastikan bahwa pengalaman nasabah mulai dari pemilihan polis hingga pengajuan klaim berjalan lancar dan seamless,” kata Juanri.
Penghargaan Indonesia Best Insurance Award 2026 sendiri didasarkan pada riset mendalam terhadap performa perusahaan pialang dan penyedia jasa keuangan yang dinilai sukses mendorong inklusi serta literasi keuangan digital di Indonesia.
Hal itu sejalan dengan pergerakan bisnis Cermati Protect yang telah memperluas jangkauan perlindungan sekaligus bermitra dengan 80 perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan akan terus berkembang.
Kolaborasi ini memungkinkan para nasabah dapat memilih berbagai produk perlindungan Asuransi Mobil, Asuransi Jiwa dan Kesehatan, Asuransi Perjalanan, Asuransi Kesehatan dan Asuransi Umum dalam satu akses platform di aplikasi dan situs Cermati.
Perluasan layanan asuransi Cermati Protect juga dilakukan bersama mitra-mitra penyedia layanan jasa dan barang melalui perlindungan komprehensif dengan proses pembelian polis hingga klaim yang efisien yang difasilitasi dengan platform daring, di antaranya seperti perlindungan gadget & elektronik, perlengkapan rumah tangga hingga untuk kenyamanan penerbangan dan perjalanan.
PT Cermati Pialang Asuransi (Cermati Protect) meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Best Insurance Award 2026.
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