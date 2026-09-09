Cermati Protect Raih Service Quality Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Cermati Pialang Asuransi (Cermati Protect), perusahaan pialang dan konsultan asuransi berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meraih penghargaan ajang Service Quality Award 2026 untuk kategori ‘Car Insurance Online Purchase Service Experience’.

Cermati Protect mencatatkan nilai Service Quality Index (SQI) di atas 4.000, yang berada di atas rata-rata industri.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas keunggulan dan komitmen Cermati Protect dalam menghadirkan pengalaman pembelian asuransi mobil secara online yang praktis, cepat, dan komprehensif bagi masyarakat Indonesia.

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“Penghargaan ini semakin memotivasi kami, Cermati Protect untuk terus menghadirkan perlindungan kendaraan yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami berkomitmen untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan memilih perlindungan asuransi mobil yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata VP of Insurance Cermati Protect Juanri.

Service Quality Award (SQA) 2026 merupakan ajang penghargaan bereputasi yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing berkolaborasi dengan lembaga riset Carre Service Quality Monitoring.

Penilaian dilakukan berdasarkan riset nasional SQI yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara komprehensif, mencakup dimensi kualitas layanan (Perceived Service Quality) dan kesesuaian nilai layanan (Perceived Service Value) melalui survei di berbagai kota besar di Indonesia.

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh nasabah. Ini adalah pengingat bagi kami bahwa di setiap perjalanan mereka, ketenangan pikiran dan kenyamanan adalah prioritas utama dan semangat kami untuk terus meningkatkan layanan,” kata Juanri.

Cermati Protect menyediakan pilihan perlindungan All Risk dan Total Loss Only dengan proses yang praktis melalui pengajuan online, bebas biaya penanganan, metode pembayaran fleksibel, dan transaksi aman.