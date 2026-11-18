jpnn.com, JAKARTA - Di tengah adopsi layanan keuangan digital yang makin masif di Indonesia, kepercayaan publik dan kemudahan akses menjadi kunci utama.

Menjawab tantangan tersebut, PT Cermati Pialang Asuransi (Cermati Protect) sebagai perusahaan pialang asuransi di Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan ekosistem asuransi yang terintegrasi dan praktis.

Komitmen tersebut divalidasi melalui pengakuan sebagai perusahaan pialang Peringkat 1 pada kategori Insurtech Broker dari penghargaan ‘Top Digital Financial Award 2026’, yang diadakan oleh Media Asuransi Indonesia dan PT Pinnacle Analytics Indonesia.

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Apresiasi tersebut diraih berdasarkan keunggulan pengalaman pelanggan (customer experience), tingkat kepercayaan publik, hingga keterikatan interaksi layanan digital.

VP of Insurance Cermati Protect Juanri mengatakan saat ini masyarakat tidak hanya mencari produk asuransi, tetapi sebuah akses terintegrasi yang mudah digunakan, memberikan pilihan beragam dan juga aman terlindungi untuk data mereka.

“Dengan adanya apresiasi berdasarkan pengalaman dan kepercayaan para nasabah ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi, terutama dalam merancang pengalaman mendapatkan perlindungan dan kepuasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Penghargaan ini juga berupa yang pertama yang kami dapatkan dari acara ‘Top Digital Financial Award’ dan bentuk apresiasi dari para panitia sungguh sangat bermakna. Kami berharap dapat terus memberikan inovasi dan tingkat layanan terbaik bagi para customers sebagai bentuk kontribusi kami untuk masyarakat,” katanya.

Bagi pialang asuransi, pengalaman pelanggan dan kepercayaan berarti memastikan keamanan perlindungan nasabah dan senantiasa mengawal proses klaim.

Keunggulan ini harus dipadukan dengan kemampuan personalisasi untuk menjawab kebutuhan spesifik nasabah, sekaligus mendorong inklusi asuransi sebagai wujud nyata dampak sosial perusahaan.