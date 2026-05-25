Cetak 27 Gol, Erling Haaland Raih Sepatu Emas Liga Inggris 

jpnn.com - JAKARTA - Erling Haaland meraih penghargaan Sepatu Emas 2025/26 atau gelar top skor Liga Inggris. Penyerang Manchester City itu berhasil mencetak 27 gol di Liga Inggris musim ini, dan berhak meraih Sepatu Emas. Haaland unggul lima gol atas penyerang Brentford Igor Thiago yang berada di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak.

Adapun gelar ini menjadi yang ketiga bagi striker asal Norwegia itu sepanjang kariernya di kompetisi kasta tertinggi Inggris.

Keberhasilan ini mempertegas dominasi Haaland dalam beberapa musim terakhir. Pemain berusia 25 tahun itu juga meraih Sepatu Emas pada musim 2022/23 dan 2023/24.

Sepatu Emas musim lalu diraih oleh penyerang Liverpool, Mohamed Salah dengan 29 gol.

Haaland kali pertama memenangkan penghargaan tersebut pada musim debutnya bersama Manchester City dengan torehan 36 gol. Ini menjadi salah satu rekor gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris.

Pada musim berikutnya, dia kembali menjadi pencetak gol terbanyak dengan koleksi 27, jumlah yang sama dicapai musim ini.

Ada sederet nama lain dalam persaingan perebutan top skor musim ini. Igor Thiago dari Brentford finis di posisi kedua dengan 22 gol dan tampil sebagai andalan utama klubnya.

Sementara itu, rekan setim Haaland di Manchester City, Antoine Semenyo, menempati posisi ketiga dengan 17 gol.