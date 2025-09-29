Cetak Atlet Juara Dunia, Menpora Erick Thohir Kebut Hadirkan Pusat Latihan Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir menegaskan untuk membentuk dan mencetak para atlet berprestasi di tingkat internasional tak cukup hanya dengan melakukan program latihan biasa.

Butuh ketersediaan infrastruktur yang lengkap dan mengedepankan sport science sehingga para atlet bisa menjalani program latihan dan pemulihan dengan maksimal.

Untuk menghadirkan arena berlatih yang mendorong percepatan pengembangan kemampuan para atlet, Menpora akan mengubah konsep Cibubur Youth Elite Sports Center di Cibubur, Jakarta Timur, menjadi Pusat Latihan Timnas Indonesia (Indonesia National Training Center).

Rencananya Pusat Latihan Timnas Indonesia ini siap digunakan tahun depan dan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 9 September 2026.

“Kami mendorong agar pusat pelatihan timnas di Cibubur ini bisa siap pakai di tahun depan,” ujar Menpora Erick Thohir.

Keyakinan ini disampaikan Menpora Erick setelah melakukan kunjungan ke pusat pelatihan timnas dan melihat langsung proses latihan para atlet serta memberikan motivasi kepada para aset kebanggaan bangsa tersebut pada Jumat (19/9).

Saat ini Pusat Pelatihan timnas telah dilengkapi fasilitas untuk sejumlah cabang olah raga seperti renang, gimnastik, angkat besi, anggar, wushu, panjat tebing, bola voli, bola basket panahan dan bulu tangkis.

Selanjutnya Menpora menegaskan bahwa fasilitas pusat pelatihan akan ditambah dengan gedung asrama, sarana dan prasarana sport science serta infrastruktur penunjang untuk 14 cabang olahraga unggulan.