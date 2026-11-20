jpnn.com - Balsa Sekulic dinobatkan sebagai man of the match saat Persib Bandung mengalahkan Shan United FC dengan skor telak 6-0, Kamis (19/11/2026) malam.

Penyerang asal Montenegro itu mencetak brace pada menit ke-12 dan ke-66.

Dia mengaku senang karena kembali bisa berkontribusi dalam kemenangan timnya.

"Saya senang karena saya mencetak dua gol dan saya melanjutkan mencetak gol dan juga memberi selamat kepada rekan setim saya atas pertandingan yang bagus di cuaca yang sangat-sangat sulit," kata Balsa di Bandung, Jumat (20/11/2026).

Aksi tersebut menambah koleksi golnya di kompetisi internasional. Kini, Balsa sudah mengemas lima gol di AFC Champions League Two (ACL 2) dan Shopee Cup.

Setelah tampil mengesankan, Balsa langsung mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.

Persib akan menghadapi Bali United FC pada pekan ke-10 BRI Super League, Minggu (22/11/2026).

Balsa dan rekan-rekannya tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Mereka harus segera menjalani pemulihan sebelum kembali bertanding.