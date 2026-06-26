Cetak Entrepreneur Muda Mandiri, Prudential Syariah Hadirkan SIGAP & Satu Social Space

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar meluncurkan dua inisiatif sekaligus di kawasan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, yaitu program pemberdayaan SIGAP (Satu Inspirasi Generasi Berdampak) sebagai upaya pemberdayaan generasi muda untuk lebih mandiri secara ekonomi, dan Satu Social Space, hub komunitas lintas generasi yang berfungsi sebagai titik edukasi keuangan syariah, ruang kolaborasi UMKM, dan pusat literasi bagi masyarakat.

Peluncuran ini menjadi perwujudan nyata dari kampanye Satu Yang Melindungi, sebuah komitmen Prudential Syariah bahwa perlindungan sejati tidak berhenti pada produk asuransi, tetapi hadir sebagai pemberdayaan yang membuka peluang masa depan keluarga Indonesia.

Indonesia memiliki potensi besar generasi muda dalam bidang usaha. Namun, survei menunjukkan 60% generasi muda mengaku belum memiliki cukup dana untuk memulai usaha dan 41% merasa bingung harus mulai dari mana.

Padahal di sisi lain, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Realitas inilah yang menggerakkan Prudential Syariah dan LAZ Al-Azhar untuk hadir, bukan hanya sebagai pemberi modal, tetapi sebagai mitra perjalanan generasi muda menuju kemandirian ekonomi serta menjadi entrepreneur di masa depan.

"Pemberdayaan adalah bentuk perlindungan yang paling berkelanjutan. Ketika seorang anak muda memiliki keterampilan, modal, dan jaringan, ia tidak hanya menjadi mandiri untuk dirinya sendiri, ia menjadi penopang bagi keluarganya, inspirasi bagi komunitasnya, dan kontributor bagi ekonomi bangsanya. Melalui SIGAP dan Satu Social Space, kami ingin memastikan bahwa setiap generasi muda Indonesia, terutama yang selama ini menghadapi keterbatasan akses proteksi, memiliki ruang untuk bertumbuh dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Hal ini juga menjadi esensi dari kampanye Satu Yang Melindungi, perlindungan yang hadir di setiap ruang kehidupan, di setiap tahap perjalanan keluarga Indonesia," kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama.

Program ini dirancang sebagai ekosistem pemberdayaan menyeluruh bagi para peserta terpilih baik dari masyarakat umum maupun alumni santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI), pusat pemberdayaan pemuda produktif binaan LAZ Al-Azhar untuk mencetak ribuan generasi mandiri dari seluruh Indonesia.

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Peserta akan mendapatkan pelatihan manajemen keuangan, literasi dan inklusi keuangan syariah, bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan selama dua tahun ke depan, serta monitoring berkelanjutan oleh LAZ Al-Azhar dan Prudential Syariah.

Tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan teknis dan akses permodalan, SIGAP juga menanamkan nilai akhlakul karimah sebagai fondasi dalam berwirausaha, agar setiap usaha yang lahir membawa keberkahan bagi pelaku maupun masyarakat sekitarnya.