Cetak Generasi Emas Berkarakter, IDSurvey Group Berkolaborasi dengan UAG University

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey Group bekerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar (UAG University) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memberikan beasiswa pendidikan kepada lima mahasiswa berprestasi.

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam mendukung terciptanya SDM unggul, berkarakter, dan berdaya saing global sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

IDSurvey melalui program TJSL menyalurkan beasiswa kepada lima mahasiswa berprestasi UAG University di Kampus UAG University, Menara 165, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/10).

“Program TJSL ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi simbol sinergi dan kepercayaan dalam membentuk pemimpin berintegritas dengan keseimbangan IQ, EQ, dan SQ,” ujar Rektor UAG University Dyah Utami Aryanti.

Kolaborasi antara IDSurvey Group, ESQ Corp, dan UAG University menjadi contoh nyata sinergi berkelanjutan dalam mendukung pendidikan karakter dan kepemimpinan holistik.

Melalui pendekatan The UAG Way, mahasiswa dibekali kurikulum yang menumbuhkan kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ) secara seimbang untuk mencetak pemimpin masa depan yang berdaya saing global dan berkarakter kuat.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Dukungan Bisnis PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) R. Agus Doddy Dwi Sagita menegaskan program beasiswa ini merupakan wujud nyata kepedulian IDSurvey terhadap pengembangan generasi muda melalui pendidikan.

“Program beasiswa ini adalah bentuk kepedulian kami kepada generasi muda untuk terus unggul melalui pendidikan. Harapannya, para mahasiswa UAG University dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan tantangan global,” tuturnya.