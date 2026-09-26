Cetak Gol dari Titik Putih, Ole Romeny: Bukan karena Keberuntungan

jpnn.com, JAKARTA - Ole Romeny kembali mencatatkan namanya di papan skor saat Timnas Indonesia mengawali perjalanan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan.

Namun, ada satu hal yang ingin ditegaskan gol dari titik putih bukan sekadar keberuntungan.

Timnas Indonesia berhasil menundukkan Sngapura 2-0 pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/9/2026).

Ragnar Oratmangoen lebih dahulu membawa Indonesia unggul pada babak pertama. Setelah itu, Ole Romeny memastikan kemenangan Indonesia lewat eksekusi penalti pada babak kedua.

Gol tersebut terasa spesial bagi Ole karena menjadi penanda dirinya kembali berkontribusi langsung untuk Timnas Indonesia di hadapan ribuan suporter.

Meski mencetak gol melalui titik putih, Ole menolak anggapan keberhasilannya tersebut hanya karena faktor keberuntungan.

"Saya tidak berpikir ini soal keberuntungan," kata Ole Romeny.

Menurutnya, gol tersebut merupakan hasil dari kerja keras yang terus dilakukan para pemain dan kepercayaan diri ketika berada di lapangan.