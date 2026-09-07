Cetak Gol Penting Persib Bandung, Patricio Matricardi Singgung Bobotoh

jpnn.com - Patricio Matricardi menjadi salah satu sosok penting dalam kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/27.

Bek asal Argentina itu juga dinobatkan sebagai Player of the Match setelah ikut membantu Maung Bandung comeback atas Juku Eja.

Namun, Matricardi tidak menjadikan pencapaian tersebut sebagai hal utama. Dia justru memberikan perhatian kepada Bobotoh yang hadir dan terus memberikan dukungan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

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"Terima kasih atas dukungan hari ini. Saya sangat senang dengan gol bersama tim, memenangkan laga pertama di musim ini, dan kami terus berusaha menatap laga di depan. Kami memiliki perjalanan yang panjang dan kami membutuhkan kalian," ucapnya.

Gol Matricardi Buka Jalan Comeback

Persib sempat tertinggal setelah Kodai Tanaka mencetak gol untuk PSM pada menit keenam.

Matricardi menyamakan kedudukan melalui sundulan pada menit ke-48. Balsa Sekulic kemudian membawa Persib unggul sebelum Uilliam Barros memastikan kemenangan 3-1.

Antusiasme suporter memang menjadi salah satu warna penting dalam laga perdana Persib. Sebanyak 24.923 Bobotoh tercatat hadir langsung di GBLA untuk menyaksikan pertandingan tersebut.(persib/del/jpnn)