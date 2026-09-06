Cetak Gol Perdana, Struick Siap Bangkit bersama Dewa United

jpnn.com - Rafael Struick membuka lembaran baru bersama Dewa United Banten FC dengan cara yang meyakinkan.

Setelah mengakui musim lalu berjalan kurang maksimal, Struick langsung menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan mencetak gol kemenangan pada pekan perdana Super League 2026/27.

Struick menjadi penentu kemenangan Dewa United atas Persik Kediri dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9) sore.

Golnya pada menit ke-15 menjadi satu-satunya gol yang tercipta dan membawa Dewa United pulang dengan tiga poin lewat kemenangan 1-0.

Bagi Struick, gol tersebut bukan sekadar pembuka rekening gol musim ini. Ada pesan besar di balik selebrasi tersebut yaitu dirinya ingin menebus performa yang belum sesuai harapan pada musim sebelumnya.

"Musim lalu bukan musim terbaik saya. Jadi musim ini saya harus membuktikan diri," ujar Struick seusai pertandingan.

Tekad tersebut mulai terjawab hanya dalam pertandingan pertama. Struick mampu memanfaatkan peluang untuk membawa Dewa United unggul sekaligus mengantarkan timnya meraih kemenangan penting di kandang Persik.

Penyerang Timnas Indonesia itu mengaku senang bisa langsung memberikan kontribusi nyata. Dia menyebut persiapan pramusim yang dijalani menjadi salah satu modal untuk menyambut musim baru dengan kepercayaan diri lebih tinggi.