Cetak Laba Rp 1,31 T, PT Timah Bagikan Dividen Rp 656,8 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Timah (Persero) Tbk resmi membagikan dividen sebesar Rp 656,8 miliar kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2025.

Jumlah tersebut setara dengan 50 persen dari total laba bersih perseroan yang menembus angka Rp 1,31 triliun.

"Pembagian dividen ini mencerminkan kinerja positif yang berhasil dibukukan perseroan," ujar Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk Restu Widiyantoro dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Keberhasilan tersebut, lanjut dia, merupakan hasil dari upaya PT Timah meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat fundamental bisnis, serta menjaga daya saing di tengah tantangan industri yang terus berkembang.

Keputusan pembagian dividen ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Jakarta, Jumat.

Pembagian dividen ini menjadi wujud komitmen PT Timah dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham seiring dengan kinerja positif yang berhasil dicapai sepanjang 2025.

Sementara itu, sebesar 50 persen laba bersih atau sekitar Rp 656,8 miliar ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung pengembangan usaha dan memperkuat struktur keuangan perusahaan.

Pada 2025, PT Timah membukukan pendapatan sebesar Rp 11,55 triliun atau naik 6,41 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 10,86 triliun. Laba usaha tercatat sebesar Rp 1,91 triliun dengan EBITDA mencapai Rp 2,76 triliun.