jpnn.com, JAKARTA - Brawijaya Hospital Group mencatatkan sejumlah pencapaian penting sepanjang dua dekade berkiprah di industri layanan kesehatan Indonesia.

Rumah sakit yang berdiri sejak 2006 itu telah membantu kelahiran lebih dari 200 ribu bayi, mencetak rekor jumlah pasien, hingga memperluas jaringan pelayanan kesehatan di enam lokasi.

Pencapaian tersebut menjadi sorotan dalam perayaan HUT ke-20 Brawijaya Hospital bertajuk 20 Years of Care yang digelar di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Minggu (15/11).

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Perayaan itu dihadiri para dokter pendiri, Dewan Komisaris, perwakilan pemegang saham, manajemen, dokter, karyawan, serta sejumlah mitra Brawijaya Hospital.

CEO Brawijaya Hospital Group Devin Wirawan mengatakan perjalanan dua dekade perusahaan tidak terlepas dari dedikasi para pendiri, dokter, dan seluruh karyawan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

"Brawijaya tidak dibangun dalam semalam. Para pendiri meletakkan fondasinya, lalu para dokter dan karyawan membangunnya hari demi hari," ujar Devin dalam keterangannya dikutiip Selasa (17/11).

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Dia mengatakan berawal dari satu rumah sakit di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Brawijaya Hospital kini berkembang menjadi grup rumah sakit dengan jaringan di enam lokasi. Selain Antasari, layanan Brawijaya Hospital telah hadir di Saharjo, Duren Tiga, Depok, Tangerang, dan Taman Mini.

Pertumbuhan tersebut juga diikuti peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan, bahkan dalam beberapa bulan terakhir, Brawijaya Hospital berulang kali mencatatkan rekor jumlah pasien tertinggi sepanjang sejarah operasionalnya.