Cetak Rekor! Obell Sahroni Satu-satunya Drifter Peraih Double Winner di 2025

Drifter muda Ahmad Rofbell Ardante Sahroni (Obell Sahroni) penyandang gelar Juara Umum Indonesian Drift Series (IDS) dan Juara Nasional Kejurnas Passion Drift di tahun 2025 ini. Foto: ASC Monster Drift

jpnn.com - Drifter muda Ahmad Rofbell Ardante Sahroni (Obell Sahroni) menutup musim 2025 dengan pencapaian bersejarah. Dia menjadi satu-satunya drifter yang berhasil menggabungkan gelar Juara Umum Indonesian Drift Series (IDS) dan Juara Nasional Kejurnas Passion Drift di tahun 2025 ini.

Turun di kelas Pro 2 pada ajang IDS 2025 yang terdiri dari 5 seri, Obell selalu masuk final, meraih 3 kali Top Qualifier, dan mengumpulkan 520 poin, jauh di atas Farrel (443 poin).

Sementara, di Kejurnas Passion Drift Challenge, Obell mencatat win rate 100%, menyapu bersih 3 seri dengan dua kali Top Qualifier dengan total 334 poin.

Musim ini Obell memulai balapan dengan BMW E36, sebelum beralih ke Subaru BRZ V8 di seri-seri akhir. Bagi Obell, kunci dari konsistensi performanya ialah dukungan semua pihak, khususnya dari ayahnya, yaitu Ahmad Sahroni yang diketahui juga merupakan penghobi balap dan otomotif.

"Lagi-lagi aku ucapkan banyak terima kasih untuk orang tua, khususnya papiku yang juga pecinta otomotif, keluarga, coach, manager, tim mekanik, sponsor, pendukung, dan semua pihak-pihak yang selalu membersamai aku selama ini," kata Obell dalam keterangannya (25/11).

"Bagiku, itu kepercayaan yang tak ternilai. Jadi, bisa sampai titik sini rasanya benar-benar bersyukur banget," lanjutnya.

Walakin, Obell menyebut dirinya dan tim tidak akan berpuas diri dan memilih untuk fokus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi-kompetisi berikutnya.

