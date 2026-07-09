Cetak Rekor, Peradi Profesional Jalin Kerja Sama dengan 112 Kampus se-Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyambut baik kerjasama Ditjen Pendidikan Islam, Universitas Indonesia (UI) dan 112 Perguruan Tinggi Negeri & Swasta di Bawah Kemenag RI dengan PERADI Profesional.
Hal itu dikatakan Nasaruddin saat hadir dalam Penandatanganan Kerja Sama yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (8/7).
“Saya mengucapkan selamat kepada semua pihak terutama PERADI Profesional yang bersama-sama Kementerian Agama dan UI menginisiasi acara yang sangat penting ini,” kata Menag.
Menag menilai momentum itu sangat relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia hari ini.
“Kita hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Persoalan hukum tidak lagi berdiri sendiri sebagai persoalan teks peraturan semata,” ujar Menag.
Dia menyebut kolaborasi dan integrasi antara penegak hukum, profesi advokat dan perguruan tinggi menjadi sangat penting.
Menag juga menyebut profesi advokat memiliki posisi yang amat mulia lantaran memiliki tugas membela hak dan menjaga keseimbangan proses peradilan.
“Saya berharap PERADI Profesional terus memperkuat kualitas layanan profesi, etika, kompetensi, literasi hukum, serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi para advokat,” ungkap dia.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyambut baik kerjasama Ditjen Pendidikan Islam, Universitas Indonesia (UI) dan 112 Perguruan Tinggi Negeri & Swasta
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