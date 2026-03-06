menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Cetak Rekor, TASPEN Telah Menyalurkan 97 Persen THR Pensiun 2026

Cetak Rekor, TASPEN Telah Menyalurkan 97 Persen THR Pensiun 2026

Cetak Rekor, TASPEN Telah Menyalurkan 97 Persen THR Pensiun 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis melakukan inspeksi langsung ke TASPEN Kantor Cabang Medan dan Kantor Pos Medan sebagai mitra bayar untuk memastikan pelayanan berjalan optimal. Foto: Dokumentasi Taspen

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) mencatat rekor baru dalam pelayanan kepada pensiunan.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 berhasil disalurkan lebih cepat dari ketentuan pemerintah, yakni dengan 97 persen penerima dari 3,2 juta pensiunan telah berhasil disalurkan.

Percepatan ini didukung transformasi digital layanan TASPEN, yang memangkas proses administrasi dari 3 hari menjadi hanya 1 hari.

Baca Juga:

Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Francis melakukan inspeksi langsung ke TASPEN Kantor Cabang Medan dan Kantor Pos Medan sebagai mitra bayar.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses pencairan berjalan lancar sekaligus mendengar secara langsung pengalaman para pensiunan dalam menerima manfaat.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam memastikan penyaluran THR dilakukan secara aman dan akurat sesuai prinsip 5T, yaitu Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi.

Baca Juga:

Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas bahwa tidak boleh ada keterlambatan pembayaran THR, karena hal ini menyangkut kebutuhan masyarakat.

Dia menegaskan TASPEN berkomitmen memastikan hak para pensiunan terpenuhi secara cepat dan tepat.

TASPEN mencetak rekor dengan berhasil menyalurkan THR 2026 lebih cepat dari ketentuan pemerintah, yakni mencapai 97 persen penerima

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI