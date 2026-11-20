jpnn.com, JAKARTA - Film komedi Agak Laen: Menyala Pantiku! garapan sutradara Muhadkly Acho berhasil menyabet penghargaan Piala Antemas sebagai film bioskop terlaris dalam malam penganugerahan Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.

Kemenangan ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi rumah produksi Imajinari. Pasalnya, film pertama Agak Laen juga sukses memboyong piala yang sama pada perhelatan FFI 2024 lalu.

Produser Agak Laen: Menyala Pantiku! Dipa Andika Nurprasetyo mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian beruntun yang diraih waralaba komedi tersebut.

"Terima kasih untuk Festival Film Indonesia 2026, anugerah yang luar biasa. Untuk kedua kalinya 'Agak Laen' mendapatkan Piala Antemas," kata produser Dipa Andika Nurprasetyo pada acara penghargaan yang dilaksanakan di Jakarta pada Jumat malam.

Film Agak Laen produksi Imajinari sebelumnya mendapat Piala Antemas dalam ajang FFI 2024.

Dipa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan kru yang telah bekerja keras dalam proses produksi film Agak Laen: Menyala Pantiku!

"Kami dedikasikan piala ini untuk seluruh penonton film Indonesia. Terima kasih untuk kalian, untuk Indonesia yang terus menjadi lebih baik," katanya.

Oki Rengga, salah satu pemeran film Agak Laen, menyampaikan bahwa lanjutan film itu akan segera hadir.