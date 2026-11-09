Cetak Sejarah Baru, PB Djarum Borong 5 Gelar Juara di MilkLife Superliga Junior 2026

jpnn.com, KUDUS - Klub asal Kudus, Jawa Tengah, PB Djarum keluar sebagai juara umum MilkLife Superliga Junior 2026.

Pada partai final yang diselenggarakan di GOR Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Minggu (8/11), skuad PB Djarum berhasil menyegel podium juara di kategori U-15 Putri, U-17 Putra, U-17 Putri, U-19 Putra dan U-19 Putri.

Torehan prestasi tersebut menjadi rekor tersendiri karena ini adalah kali pertama sebuah klub berhasil juara di lima kategori sepanjang gelaran Superliga Junior bergulir sejak 2016.

Team Manager PB Djarum, Fung Permadi, mengapresiasi kinerja pasukannya yang telah menunjukkan aksi-aksi terbaik di atas gelanggang selama gelaran MilkLife Superliga Junior. Menurut Fung, hasil ini merupakan refleksi dari kerja keras dan latihan intensif yang telah dijalani selama ini. Fung pun berharap, kemenangan ini menjadi modal penting untuk mengarungi kejuaraan-kejuaraan yang akan datang.

“Saya melihat para pemain tampil maksimal sehingga mendapatkan hasil terbaik. Namun, tidak hanya merayakan, kami juga akan tetap melakukan evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya juga berharap pada penyelenggaraan MilkLife Superliga Junior berikutnya lebih banyak dukungan dari berbagai pihak agar lebih banyak tim-tim asing yang lebih kuat datang ke event ini sehingga turnamen ini semakin kompetitif,” tutur Fung Permadi.

Dalam pertandingan final yang seru dan bertensi tinggi ini, PB Djarum sukses mengawinkan Piala Liem Swie King dan Susy Susanti setelah tim U-19 putra maupun putri keluar sebagai juara. Di final U-19 putra, PB Djarum mengakhiri perlawanan hebat PB Jaya Raya Jakarta dengan skor 3-1. Pada partai pertama, pemain tunggal PB Djarum, Radithya Bayu Wardana memetik kemenangan dua gim langsung atas tunggal Jaya Raya Jakarta, Maharishiel Timotius Gain 15-9, 17-15. PB Djarum menggandakan keunggulan berkat kemenangan di partai kedua melalui ganda Anju Siahaan/Muhammad Rizki Mubarrok.

Namun, Jaya Raya Jakarta berhasil memperkecil ketertinggalan di partai ketiga lewat Nazwan Abdillah yang mengalahkan Yudha Rendra Wijaya melalui pertarungan rubber game 9-15,15-3,15-9. Tim U-19 Putra PB Djarum akhirnya bisa menyegel status juara berkat kemenangan di partai keempat yang diperoleh pasangan Faizal Pangestu/Raihan Daffa Edsel Pramono atas ganda Jaya Raya Jakarta Akmal Nurrahman/Revand Harianto 16-14,11-15,15-10. Hasil ini juga memperpanjang rekor PB Djarum yang mampu mempertahankan titel juara U-19 putra sejak 2017.

“Kunci kemenangan kami di pertandingan final tadi adalah kekompakan tim yang sudah lama terjalin baik di dalam maupun luar lapangan. Jadi, kami terus saling support bahkan jika salah satu pemain tidak berhasil meraih kemenangan. Saya juga bangga bisa menjadi bagian dari sejarah tim U-19 putra PB Djarum yang mampu mempertahankan Piala Liem Swie King untuk enam kali beruntun” ujar Radithya.