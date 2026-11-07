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Cetak Sejarah, i3L University Lantik 37 Apoteker Angkatan Pertama

Cetak Sejarah, i3L University Lantik 37 Apoteker Angkatan Pertama
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Cetak sejarah, i3L University melantik 37 apoteker angkatan pertamanya sekaligus penandatanganan surat sumpah serta penyerahan sertifikat profesi dan transkrip nilai. Foto dok. i3L University

jpnn.com, JAKARTA - i3L University atau Universitas Bio Scientia Internasional Indonesia mencetak sejarah baru dengan melantik 37 apoteker angkatan pertama. Pelantikan berlangsung dalam prosesi Pengambilan Sumpah/Janji Profesi Apoteker Angkatan I di Jakarta, Sabtu (31/10).

Sebanyak 37 lulusan resmi menyandang gelar apoteker setelah mengucapkan sumpah profesi yang dipimpin Kepala Departemen Apoteker i3L University apt. Fandi Sutanto, Ph.D. didampingi para rohaniwan.

Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan surat sumpah serta penyerahan sertifikat profesi dan transkrip nilai.

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Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Biosains i3L University, Rio Hermantara, mengatakan pelantikan tersebut menjadi tonggak penting bagi perjalanan institusinya.

"31 Oktober 2026 menjadi catatan sejarah, karena para lulusan adalah apoteker pertama dari Universitas Bio Scientia Internasional Indonesia," ujar Rio dalam keterangannya dikutip Sabtu (7/11).

Menurutnya, sumpah profesi bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengukuhan kompetensi sekaligus tanggung jawab dalam menjalankan pelayanan kefarmasian.

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Dia menegaskan seorang apoteker tidak cukup hanya menguasai ilmu obat-obatan, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan secara tepat, cermat, dan penuh empati.

Hal itu berlaku bagi apoteker yang berkarier di industri farmasi, rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Cetak sejarah, i3L University melantik 37 apoteker angkatan pertamanya sekaligus penandatanganan surat sumpah serta penyerahan sertifikat profesi dan transkrip

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