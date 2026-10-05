Cetak Sejarah! Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 Lewat Drama Adu Penalti
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia berhasil meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda menang adu penalti.
Bermain di Stadion Utama Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10/2026), Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 di waktu normal.
Tailan membuka peluang pada menit pertama. Beruntung barisan pertahanan Indonesia berhasil menghalaunya.
Menit ketiga, sebuah skema serangan dari sisi kanan Indonesia membuat Vickery lepas dan berhasil melesatkan sepakan. Sayang, tendangannya masih bisa dihalau dengan mudah oleh Kiper Tailan.
Indonesia mendapatkan peluang matang melalui Mitch Baker pada menit ke-8. Sayang, sepakan pemain bernomor punggung 9 itu masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Tailan.
Menit ke-17, Thailand mendapatkan peluang bagus dari Chanatip. Beruntung bagi Garuda, sepakan pemain berjuluk Messi Jay itu masih melambung dibatas mistar gawang Indonesia.
Semenit berselang, Indonesia melancarkan serangan balik cepat. Sayangnya, sepakan Oke Romeny juga masih melambung di atas mistar gawang Tailan.
Serangan Indonesia berlanjut melalui skema sepakan bebas. Lagi-lagi peluang Indonesia belum menjadi gol setelah sundulan Hubner masih menyamping pada menit ke-20.
Timnas Indonesia akhirnya keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026, setelah mengalahkan Tailand lewat adu penalti.
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