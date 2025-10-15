Cetak Tenaga Kerja Terampil, BKI Tingkatkan Kualitas SDM

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum 2025 secara daring, bekerja sama dengan Eduvokasi Solusi Negeri, DPC IPERINDO Kalimantan Timur, serta mendapat dukungan dari PT Garuda Systrain Interindo.

Kegiatan yang dibuka secara resmi pada 24 September 2025 ini dihadiri oleh Arief Bijaksana Prawira Negara, Kepala Unit TJSL BKI, yang menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri nasional.

Executive Director Eduvokasi, Tasya Juwita menjelaskan melalui program ini, BKI terus berkomitmen mencetak lebih banyak tenaga kerja terlatih dan bersertifikat di bidang K3.

"BKI berkomitmen mencetak tenaga kerja terampil di sektor kemaritiman, agar dapat turut memastikan industri maritim Indonesia semakin tangguh dan berdaya saing tinggi," katanya.

Setelah sesi pembukaan, peserta mendapatkan arahan terkait jadwal dan tata tertib pelatihan yang berlangsung hingga 7 Oktober 2025, dipandu oleh tim dari PT Garuda Systrain Interindo.

