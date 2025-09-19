Cetak Wirausahawan Muda, Pegadaian Luncurkan Program GARUDA di Universitas Brawijaya
jpnn.com, MALANG - PT Pegadaian meluncurkan program GARUDA (Gade Wirausaha Muda), untuk mencetak wirausahawan muda yang tangguh dan kompetitif.
Acara kick-off dan seminar nasional digelar di Universitas Brawijaya, Malang, pada Kamis (18/9).
Program GARUDA merupakan kolaborasi antara Pegadaian dengan berbagai perguruan tinggi sebagai respons atas permintaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menciptakan ekosistem wirausaha mahasiswa secara masif di seluruh Indonesia.
Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, Wakil Rektor 3 Universitas Brawijaya, Dr. Setiawan Noerdajasakti, serta Jaya Setiabudi, pendiri Young Entrepreneur Academy (YEA) dan Yukbisnis.
Ferdian menyampaikan komitmen perusahaan dalam mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta dukungan penuh terhadap UMKM untuk naik kelas dan berdaya saing yang sejalan dengan Holding Ultra Mikro dan program pemerintah.
"Pegadaian berkomitmen penuh dalam mendukung generasi muda untuk berani menciptakan peluang, bukan hanya mencari pekerjaan. Melalui program GARUDA, kami ingin menjadi akselerator yang mendorong lahirnya wirausahawan baru, sejalan dengan misi kami untuk memberdayakan ekonomi masyarakat," ujar Ferdian.
Program ini merupakan bagian dari kerja sama yang lebih luas antara Pegadaian dengan Universitas Brawijaya, termasuk adanya The Gade Creative Lounge yang telah berdiri di lingkungan kampus.
Program GARUDA akan berjalan selama enam bulan dan melibatkan mahasiswa, dosen, serta sivitas akademika.
Pegadaian hadir sebagai wadah yang mendukung komunitas UMKM, menyediakan pelatihan, dan pembinaan bagi para pelaku usaha.
