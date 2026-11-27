CFCD Awards Dorong Perusahaan Buka Rantai Pasok bagi UMKM
jpnn.com, JAKARTA - Kemitraan perusahaan dengan usaha kecil dan mikro (UKM) perlu bergerak dari kegiatan pembinaan menuju hubungan bisnis yang memberi manfaat berkelanjutan.
Keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok industri menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat apakah program pemberdayaan benar-benar menghasilkan kemandirian ekonomi.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Bina Mitra UKM-IKM Awards dan Bina Mitra Masyarakat Desa Awards 2026 yang diselenggarakan CFCD Foundation di Gedung Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta Selatan, Kamis (26/11).
Asdep kemitraan dan rantai pasok usaha mikro Kementerian UMKM Pristiyanto mengatakan penghargaan bagi perusahaan dan pelaku usaha seharusnya tidak berhenti sebagai pengakuan seremonial.
Penghargaan perlu menjadi rujukan praktik terbaik yang mendorong lebih banyak perusahaan membuka peluang kemitraan dan rantai pasok bagi usaha mikro dan kecil.
“Harapan kami, penghargaan ini bukan sekadar trofi di lemari kaca, melainkan standar praktik ya,” ujar Pristiyanto.
Menurut dia, best practices yang menginspirasi lebih banyak korporasi untuk membuka pintu kemitraan dan antai pasoknya bagi pelaku UKM di seluruh penjuru Indonesia.
Pristiyanto menjelaskan hubungan perusahaan dengan UMKM perlu dibangun atas dasar kebutuhan, kepercayaan, penguatan dan manfaat bersama.
Kemitraan perusahaan dengan usaha kecil dan mikro (UKM) perlu bergerak dari kegiatan pembinaan menuju hubungan bisnis yang memberi manfaat berkelanjutan.
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