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CFN dan CFD Palembang Kembali Digelar 7-8 November

CFN dan CFD Palembang Kembali Digelar 7-8 November
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Warga padati Car Free Day (CFD) di Jembatan Ampera Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Car Free Night (CFN) dan Car Free Day (CFD) di Palembang kembali digelar pada 7-8 November.

Dua ajang itu sempat vakum selama beberapa bulan akibat kabut asap karhutla.

CFN di Jalan Jenderal Sudirman akan berlangsung pada Sabtu malam, lalu CFD pada Minggu pagi.

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Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang M Irman memastikan pembukaan kembali kedua kegiatan itu berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pemkot Palembang.

"Kembalinya dua kegiatan tersebut menjadi tanda aktivitas ruang publik di Kota Palembang mulai berangsur normal," katanya.

Sebelumnya, Pemkot Palembang memilih menghentikan sementara CFN dan CFD demi melindungi masyarakat dari paparan polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan.

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Selama periode tersebut, kualitas udara di Palembang sempat memburuk. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) bahkan berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya sehingga aktivitas luar ruangan perlu dibatasi.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa sebelumnya menyampaikan bahwa pergerakan ISPU memang mulai membaik, tetapi masih mengalami fluktuasi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kondisi udara cukup aman sebelum aktivitas CFN dan CFD kembali dilaksanakan.

Warga bisa menikmati Jalan Sudirman bebas kendaraan akhir pekan ini. Sabtu malam dan Minggu pagi.

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