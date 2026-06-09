CFX Crypto Conference 2026, Dorong Inovasi Industri Aset Kripto dan Regulasi Adaptif
jpnn.com - Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso menegaskan komitmen regulator dalam menyelaraskan fleksibilitas inovasi aset kripto dan perlindungan konsumen.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi panel CFX Crypto Conference (CCC) 2026 bertajuk Mewujudkan Kedaulatan Ekosistem Aset Kripto: Mengakselerasi Infrastruktur dan Inovasi Produk untuk Pertumbuhan Nasional.
Dalam diskusi tersebut, para pemangku kepentingan yang hadir mendorong inovasi aset kripto menjadi instrumen bagi pertumbuhan ekonomi tanah air, melampaui statusnya sebagai aset investasi semata.
Diskusi ini dipicu adanya perubahan pola pikir fundamental dalam perkembangan ekonomi digital di tingkat dunia saat ini.
Aset kripto kini telah merambah ke berbagai kegunaan riil, di antaranya melalui penggunaan stablecoin, layanan crypto repo, hingga digitalisasi aset dunia nyata atau tokenisasi Real-World Assets (RWA).
Indonesia dinilai harus segera mengambil langkah-langkah proaktif dalam memfasilitasi penerapan inovasi pada berbagai kasus penggunaan aset kripto tersebut.
Jika tidak , Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton di tengah perubahan global, yang pada gilirannya dapat mengancam kedaulatan ekonomi digital nasional.
Adi menjelaskan OJK saat ini mengimplementasikan prinsip keseimbangan (balance) dan netralitas teknologi (technology neutral) dalam menanggapi dinamika inovasi pada sektor aset keuangan digital.
CFX Crypto Conference (CCC) 2026, mendorong inovasi industri aset kripto dapat menjadi instrumen bagi pertumbuhan ekonomi tanah air.
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