CH School Jadi Rujukan Metode Pembelajaran Berbasis AI dan Beretika
jpnn.com, BALI - Sekolah Cendekia Harapan (CH School) Badung, Bali, menjadi perhatian nasional karena dinilai mampu menggambarkan bagaimana pendidikan tidak sekadar menggunakan teknologi, melainkan berpikir bersama teknologi.
Itu berkat model pembelajaran berbasis kemitraan manusia–AI (kecerdasan buatan), sehingga membuat ruang kelas bisa bertransformasi menjadi laboratorium masa depan.
Hal itu terungkap kala Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat dan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Prof. Toni Toharudin mengunjungi Sekolah Cendekia Harapan.
Kunjungan resmi yang semula bertujuan melihat praktik baik teknologi dan kecerdasan buatan (AI) itu, berubah menjadi pengakuan atas sebuah ekosistem pendidikan yang hidup, bergerak, dan berpikir serta menempatkan CH School sebagai rujukan praktik human–AI collaboration di Indonesia.
Ketua Yayasan CH School, Dr. Lidia Sandra, M. Psi, dalam dialog bersama pimpinan kementerian mengungkapkan, pihaknya tidak menunggu regulasi mengizinkan AI hadir di kelas. Sejak 2023, sekolah ini mengembangkan model pembelajaran berbasis kemitraan manusia–AI, di mana siswa dilatih menjadikan AI sebagai mitra berpikir, bukan mesin penjawab.
“AI bukan musuh kreativitas. Musuh kreativitas adalah rasa takut berpikir,” ujar Dr. Lidia Sandra dalam keterangannya, Rabu (29/10).
Di CH School, kejujuran akademik digital ditanamkan melalui Human–AI Collaboration Statement pada setiap proyek, penjelasan terbuka tentang bagian yang dibantu AI dan yang merupakan hasil nalar manusia.
Praktik sederhana namun mendasar ini memperkenalkan literasi nilai sejak dini dan menegaskan bahwa teknologi hadir untuk memperkuat kemanusiaan, bukan menggantikannya.
