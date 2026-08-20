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Chacha Frederica Menangis Saat Antar Anak ke Sekolah, Ini Sebabnya

Chacha Frederica Menangis Saat Antar Anak ke Sekolah, Ini Sebabnya
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Chacha Frederica. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Chacha Frederica mengungkap alasan dirinya menangis saat mengantarkan putrinya, Cassia Shakir Ganinduto, masuk sekolah dasar (SD).

Dia mengaku terharu karena menyadari belum tentu bisa kembali merasakan pengalaman serupa jika kelak tidak mendapatkan momongan lagi.

“Aku kan anak baru satu ya. Aku enggak tahu apakah Allah akan menitipkan anak lagi sama aku atau enggak. Apakah aku akan dikasih kepercayaan lagi untuk diberikan keturunan atau enggak, kata Chacha Frederica saat jadi bintang tamu Pagi-Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Pemain sinetron Kisah Sedih di Hari Minggu itu menilai kehadiran anak merupakan rezeki yang tidak bisa dipastikan.

Oleh karena itu, Chacha Frederica berusaha menikmati setiap tahapan tumbuh kembang putrinya.

“Jadi aku enggak tahu apakah besok aku bisa ngerasain lagi nganterin anak masuk SD, masuk SMP. Makanya aku sangat menikmati setiap detik aku bersama dengan Cassia,” ujarnya.

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Istri Dico Ganinduto itu mengatakan dirinya masih memiliki keinginan untuk menambah momongan.

Bahkan, Chacha Frederica mengaku ingin memiliki lima anak jika memang mendapat rezeki.

Aktris Chacha Frederica mengungkap alasan dirinya menangis saat mengantarkan putrinya, Cassia Shakir Ganinduto, masuk sekolah dasar (SD).

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