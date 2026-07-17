Chakra Jawara Raih Gold Award IMSA 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Chakra Jawara (Chakra Jawara) meraih Gold Award dalam kategori Supplier Spare Parts, Komponen, dan Consumable Goods di ajang Indonesia Mining Services Award (IMSA) 2025 yang digelar pada 22-23 Mei 2026 di Bali.

Penghargaan ini sebagai apresiasi atas komitmen perusahaan dalam mendukung kebutuhan operasional industri pertambangan nasional melalui ketersediaan produk serta layanan yang andal dan berkualitas.

Prestasi ini menjadi tonggak penting bagi Chakra Jawara setelah sebelumnya meraih Silver Award pada ajang yang sama tahun lalu.

Peningkatan prestasi ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan continuous improvement melalui penguatan kapabilitas rantai pasok, peningkatan kualitas layanan, serta penyediaan solusi yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan.

Muh Ihwan Setiawan, Supply Chain Management Division Head Chakra Jawara, menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat kapabilitas supply chain dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras seluruh tim Chakra Jawara dalam memastikan ketersediaan spare parts, komponen, dan consumable goods yang mendukung operasional pelanggan. Kami terus menjaga ketersediaan stok, menghadirkan strategi harga yang kompetitif, serta mengembangkan sistem dan proses operasional agar layanan dapat diberikan secara lebih cepat, efektif, dan terintegrasi,” ujar Ihwan.

Baca Juga: PT Chakra Jawara Sabet 3 Penghargaan di Ajang Continuous Improvement Convention 2025

Menurutnya, industri pertambangan membutuhkan mitra yang memiliki tingkat keandalan dan responsivitas tinggi.

Oleh karena itu, Chakra Jawara terus meningkatkan kapabilitas supply chain untuk mendukung produktivitas pelanggan sekaligus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.