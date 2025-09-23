Champ Resto Resmikan Platinum Resto & Cafe, Gokana, dan Raa Cha di Lippo Mall Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - PT Champ Resto Indonesia Tbk (CRI Group) kembali memperkuat kehadirannya dengan meresmikan tiga brand kuliner sekaligus di Lippo Mall Nusantara, yaitu Platinum Resto & Cafe, Gokana Ramen & Teppan, dan Raa Cha Suki & BBQ.

Kehadiran tiga brand ini semakin memperkaya pilihan kuliner di Lippo Mall Nusantara, mulai dari sajian khas Jepang dari Gokana, suki & barbeque khas Thailand dari Raa Cha, hingga comfort food dengan sentuhan modern dari Platinum Resto & Cafe.

Hal ini menjadikan Lippo Mall Nusantara destinasi baru bagi keluarga, anak muda, dan pecinta kuliner yang mencari pengalaman bersantap beragam dan berkualitas di tengah kota Jakarta.

“Pembukaan outlet Platinum Resto & Cafe, Gokana Ramen & Teppan, serta Raa Cha Suki & BBQ menyusul BMK dan Dewata by Monsieur Spoon yang terlebih dahulu dibuka. Kehadiran CRI Group melalui lima brand di Lippo Mall Nusantara memberikan keleluasaan kepada pelanggan dalam menikmati hidangan yang beragam sekaligus menampilkan expertise kami di industri kuliner,” ujar Direktur CRI Group Hade Mboi.

Rangkaian grand opening turut dimeriahkan dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat diikuti pengunjung. Mulai dari demo memasak Chizu Ramen langsung oleh Chef Hideki, kompetisi seru Racik Terserah dari Raa Cha Suki & BBQ, hingga Sundae Contest dari Platinum Resto & Cafe.

Selain itu, tersedia pula booth interaktif dengan aneka games dan AI Photoshoot, yang tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga kesempatan untuk membawa pulang hadiah menarik berupa voucher menu gratis dan merchandise eksklusif.

“Grand Opening ini menjadi momen spesial bagi kami karena main brand CRI Group hadir disini. Dewata by Monsieur Spoon dari kategori lifestyle dining & cafe; Gokana Ramen & Teppan serta Raa Cha Suki & BBQ dari kategori restaurant & casual dining serta Platinum Resto & Cafe serta BMK dari kategori emerging brand. Masing-masing brand ini memiliki ciri khasnya sendiri dan kami ingin memperkenalkan keistimewaan menu dari masing-masing brand kepada para pengunjung melalui promo serta rangkaian acara. Dengan lebih dari 200 variasi hidangan, kami percaya kehadiran ini akan memberikan pengalaman kuliner yang kaya rasa, berkualitas, dan tak terlupakan,” ujar Bapak Susilo, General Manager Business Unit Raa Cha Suki & BBQ.

Untuk makin memeriahkan perayaan Grand Opening, CRI Group menghadirkan berbagai promo spesial bagi para pengunjung Lippo Mall Nusantara. Raa Cha Suki & BBQ meluncurkan Promo Makan Terserah yang memungkinkan pelanggan menikmati aneka pilihan menu sepuasnya mulai dari Rp 129.000 (sebelum pajak), ditambah keseruan Wheel of Fortune dengan hadiah berupa voucher makan hingga Rp 500.000 serta menu gratis.