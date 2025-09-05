CHANDI 2025 Resmi Ditutup, Indonesia Tegaskan Posisi sebagai Pusat Diplomasi Budaya Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi menutup konferensi budaya internasional Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) 2025 di Denpasar, Bali.

Hadir dalam penutupan CHANDI 2025, para menteri dan wakil menteri bidang kebudayaan dari berbagai negara, para duta besar negara sahabat, para ketua delegasi, para perwakilan organisasi internasional, jajaran pejabat Kementerian Kebudayaan RI, serta para pimpinan daerah.

Fadli dalam sambutan penutupnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh menteri, wakil menteri, dubes, tokoh kebudayaan, para cendekiawan, seniman, serta delegasi dari seluruh dunia yang hadir pada CHANDI 2025.

Dia berharap perhelatan ini dapat menjadi sarana memperkuat visi menjadikan budaya sebagai alat perdamaian dan kesejahteraan bersama. “Kami merasa terhormat atas kehadiran perwakilan negara yang telah berbagi gagasan dalam menanggapi tema kebudayaan pasca 2030," kata Fadli Zon mengawali pidatonya.

Menurut Fadli, partisipasi seluruh delegasi telah mengubah CHANDI 2025 menjadi lebih dari sekadar sebuah pertemuan kebudayaan. "Lebih dari itu, konferensi budaya ini menjadi bukti nyata atas visi bersama kita tentang budaya untuk masa depan,” ungkap Fadli dikutip dari siaran pers.

Dia mengungkap bahwa pertemuan tingkat menteri atau ministerial meeting, Rabu (3/9), menghasilkan suatu deklarasi bersama yang dinamakan Bali Cultural Initiative Declaration yang diadopsi secara mufakat oleh 35 negara.

Adapun ke-35 negara tersebut, yakni Republik Albania, Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Republik Armenia, Republik Rakyat Bangladesh, Republik Belarus, Kerajaan Belgia, Brunei Darussalam, Republik Bulgaria, Kerajaan Kamboja, Republik Fiji, Georgia, Republik Italia, Republik India, Republik Indonesia.

Kemudian, Republik Islam Iran, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Demokratik Rakyat Laos, Negara Libya, Malaysia, Mongolia, Kesultanan Oman, Republik Islam Pakistan, Negara Palestina.