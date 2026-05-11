Chandra Asri Dukung Regenerasi Atlet, Indonesia Short Course Emerging Series Siap Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah ajang kompetisi renang lintasan pendek berskala nasional, Indonesia Short Course Emerging Series, resmi diluncurkan.

Berkolaborasi dengan Federasi Akuatik Indonesia dan KONI, ajang perdana itu akan dihelat pada 4 hingga 6 Juni 2026 di Kolam Renang Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Mengusung tema 'Emerging', kompetisi ini hadir sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pembinaan renang Indonesia yang lebih terstruktur, kompetitif, dan berkelanjutan.

"Penyelenggaraan perdana ini akan berfokus pada pengembangan perenang muda sebagai generasi penerus atlet nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis serta mental bertanding dalam atmosfer profesional," kata inisiator kegiatan, Wisnu Wardhana, Senin (11/5).

Menurutnya, Indonesia Short Course Series dirancang bukan hanya sebagai sebuah event pertandingan, melainkan platform pembinaan jangka panjang yang mampu memperkuat regenerasi atlet renang nasional melalui format kompetisi yang rutin dan berkualitas.

"Kebutuhan akan kompetisi short course yang konsisten di Indonesia sangat krusial bagi jalur pembinaan atlet," ungkapnya.

Baca Juga: Pertamina Lubricants Bawa Siswa SMK Selangkah Lebih Dekat ke Dunia Balap Profesional

Langkah ini mendapat sambutan positif dari Federasi Akuatik Indonesia.

Ketua Harian Federasi, Harlin E. Rahardjo, menilai format lintasan pendek memiliki peran penting dalam pengembangan teknik dan kecepatan (speed) atlet.