Chandra Asri Mengajak Masyarakat Belajar Ekonomi Sirkular dari Secangkir Kopi

jpnn.com - SECANGKIR kopi ternyata tak hanya menyimpan cerita tentang biji, aroma, dan teknik penyeduhan.

Di balik minuman yang telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat itu, terdapat beragam material yang digunakan, mulai dari kemasan hingga wadah minuman, yang perlu dikelola secara bertanggung jawab setelah dipakai.

Perspektif tersebut diangkat Chandra Asri Group melalui Jejak Asri Hobbies Vol. 2 bertajuk “Ngopi Bijak, Sirkular Berdampak”.

Kegiatan yang menjadi bagian dari Kampanye Indonesia Asri itu mengajak komunitas Sobat Asri melihat aktivitas ngopi dari sudut pandang yang berbeda: memahami fungsi material sekaligus mengenal cara pengelolaannya setelah digunakan.

"Edukasi keberlanjutan akan lebih mudah dipahami masyarakat jika dikaitkan dengan aktivitas yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," kata Head of Corporate Communications Chandra Asri Group, Chrysanthi Tarigan, Sabtu (29/8).

Memanfaatkan hobi yang dekat dengan keseharian masyarakat, Jejak Asri Hobbies Vol. 2 dikemas dalam bentuk Workshop Manual Brew Coffee bersama Kopi Nako.

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Aktivitas meracik dan menikmati kopi menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan manfaat berbagai material sekaligus praktik ekonomi sirkular secara lebih sederhana dan aplikatif.

Pemilihan kopi bukan tanpa alasan. Budaya ngopi terus berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.