Chandra Asri Perluas Aksi Operasi Semut ke Serang, Libatkan Generasi Muda Pilah Sampah

jpnn.com, JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk atau Chandra Asri Group memperluas pelaksanaan program #AksiAsri Operasi Semut ke luar wilayah Jabodetabek.

Memasuki seri ke-12, gerakan edukasi dan pemilahan sampah tersebut hadir di Kota Serang, Banten, melalui program Jejak Asri On the Move.

Dalam pelaksanaannya di Serang, Kampanye Indonesia Asri berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau BEM UNTIRTA.

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Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

"Ini gerakan mengajak masyarakat membiasakan diri memilah sampah sejak dari sumbernya. Program ini menggabungkan edukasi mengenai jenis-jenis sampah dengan kegiatan bersih-bersih di ruang publik," kata Head of Corporate Communications Chandra Asri, Chrysanthi Tarigan, Rabu (22/7).

Sejak diinisiasi pada awal 2023, #AksiAsri Operasi Semut telah diselenggarakan dalam 12 seri. Hingga pertengahan 2026, program tersebut melibatkan sebanyak 291 sukarelawan dan berhasil mengumpulkan 265 kilogram sampah.

Melalui pendekatan yang sederhana, interaktif, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Operasi Semut berupaya mendorong masyarakat agar tidak mencampurkan seluruh sampah dalam satu tempat.

"Masyarakat tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai pentingnya pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu, tetapi juga diajak mempraktikkannya secara langsung,"ujarnya.