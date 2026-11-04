Chandra Singgung Kedekatan Jokowi-Listyo, Mahfud Dapat Info Hasil Sadapan Sampai ke Solo

jpnn.com - Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menyampaikan analisis menjawab pertanyaan publik soal kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk.

Bareskrim menjerat kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) itu dengan pasal dugaan penyadapan dan akses ilegal, penghapusan data elektronik, terhadap sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, dua orang tersangka lainnya berinisial ASN dan EH yang merujuk pada Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Utama Lemdiklat Polri.

"Di tengah bergulirnya kasus bermotif politik ini, muncul pertanyaan krusial di tengah publik: mungkinkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperiksa dan bahkan ditetapkan sebagai tersangka?" kata Chandra dalam analisisnya, Rabu (4//11/2026).

Menurut Chandra, secara hukum acara pidana di Indonesia, jawabannya adalah sangat memungkinkan. Status Jokowi yang kini telah menjadi warga negara biasa pasca-habis masa jabatan kepresidenan membuatnya berada setara di hadapan hukum tanpa adanya hak imunitas khusus.

Dia menerangkan bahwa pintu masuk pemeriksaan saksi yaitu dapat merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik Bareskrim Polri memiliki kewenangan penuh untuk memanggil siapa pun yang dianggap dapat membuat terang suatu perkara pidana.

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Nah, pemeriksaan terhadap Jokowi sebagai saksi menurutnya dapat terjadi apabila dipenuhi syarat-syarat berikut:

1. Keterangan Tersangka