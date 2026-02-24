menu
Changan Bawa Hasil Manis dari IIMS 2026

Changan Bawa Hasil Manis dari IIMS 2026
Lineup Changan Lumin di IIMS 2026. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Debut sebuah merek baru biasanya butuh waktu untuk membangun kepercayaan. Namun, yang terjadi pada Changan di Indonesia berbeda.

Baru beberapa bulan resmi masuk pasar nasional, pabrikan asal China itu langsung pulang dari ajang Indonesia International Motor Show 2026 dengan pencapaian positif.

Langkah Changan memang tidak datang tanpa bekal. Berada di bawah payung Indomobil Group, strategi mereka terlihat rapi sejak awal: menghadirkan produk listrik dengan positioning jelas.

Hasilnya terasa instan. Selama pameran berlangsung, ratusan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) berhasil dikumpulkan.

Model mungilnya mencuri perhatian sebagai mobil listrik paling terjangkau di pameran.

Harga yang relatif ramah kantong, desain segar, serta efisiensi jarak tempuh membuatnya mendominasi sesi test drive.

Di sisi lain, SUV listrik berukuran medium yang mereka bawa menargetkan konsumen berbeda—mereka yang menginginkan teknologi lebih canggih dan kenyamanan premium.

Kombinasi keduanya menciptakan spektrum pasar yang luas, sesuatu yang jarang dimiliki pemain baru.

