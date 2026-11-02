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Changan Deepal Mengembangkan Teknologi Bak Rendam Kaki di Kabin Mobil

Changan Deepal Mengembangkan Teknologi Bak Rendam Kaki di Kabin Mobil
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Lineup mobil Changan Deepal. Foto: ridho

jpnn.com - Bayangkan melepas sepatu setelah seharian menembus kemacetan, lalu memanjakan kaki yang pegal dengan rendaman air hangat saat di dalam mobil Anda sendiri.

Inovasi nyeleneh itulah yang sedang digarap Deepal, merek otomotif di bawah naungan Changan asal China.

Baru-baru ini, mereka merilis paten teknologi yang terbilang tak biasa untuk sebuah mobil penumpang: fitur bak rendam kaki terintegrasi.

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Berdasarkan dokumen paten bernomor CN122873858A, perangkat dirancang dengan sangat cerdik.

Saat tidak digunakan, bak tersembunyi rapi di rongga bawah kursi penumpang depan.

Begitu ingin dipakai, mekanisme tarik khusus akan menyajikannya secara instan.

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Tak perlu cemas airnya tumpah saat mobil berjalan. Deepal menyematkan struktur anti-guncangan, peredam goyangan, hingga lubang pengarah aliran air.

Fitur juga dilengkapi pipa bongkar-pasang cepat dan saluran disinfeksi otomatis agar kebersihannya tetap terjaga.

Changan - Deepal merilis paten teknologi yang terbilang tak biasa untuk sebuah mobil penumpang: fitur bak rendam kaki terintegrasi.

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