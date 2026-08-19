Changan Deepal S05 dan Nevo Q05 Sapa Warga Medan, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Changan memperluas pilihan SUV elektrifikasi di Sumatera Utara dengan membawa Deepal S05 dan Nevo Q05 ke Medan.

Kedua model diperkenalkan kepada masyarakat Medan lewat ajang Indomobil Expo Medan di Laguna Atrium, DeliPark Mall, yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026.

“Medan merupakan salah satu kota dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas yang sangat dinamis di Sumatera Utara."

"Kami melihat adanya peluang untuk menghadirkan pilihan SUV elektrifikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Medan dan sekitarnya,” ujar CEO Changan Indonesia Setiawan Surya dalam keterangannya, Rabu (19/8).

Deepal S05, Dua Pilihan Teknologi

Deepal S05 menjadi salah satu model yang cukup menarik karena tersedia dalam dua pilihan teknologi, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Varian BEV menghasilkan tenaga maksimum 200 kW dan torsi 290 Nm, dengan jarak tempuh hingga 470 km berdasarkan pengujian NEDC.

Sementara itu, versi REEV memiliki tenaga 160 kW dan torsi 320 Nm.