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Changan Deepal S05 dan Nevo Q05 Tebar Pesona di Surabaya

Changan Deepal S05 dan Nevo Q05 Tebar Pesona di Surabaya
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Lineup Changan di GIIAS Surabaya 2026. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Ada yang berbeda dari panggung GIIAS Surabaya 2026 di Grand City Convex pekan ini.

Di tengah antusiasme warga Jawa Timur yang dinamis, Changan, memilih Kota Pahlawan untuk debut regional dua jagoannya: Deepal S05 dan Nevo Q05.

Ajang yang berlangsung pada 26–30 Agustus 2026 itu menjadi momen penting bagi Changan mendekatkan inovasinya kepada konsumen lokal.

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“Kami menyadari masyarakat Jawa Timur memiliki karakter dinamis dan kebutuhan mobilitas yang terus berkembang,” kata CEO Changan Indonesia Setiawan Surya, dalam keterangannya, Kamis (27/8).

Deepal S05

Mengusung semangat Extend Your Freedom, Changan Deepal S05 tampil memikat dengan desain berpenghargaan internasional Germany iF Design Award 2025.

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SUV menawarkan fleksibilitas tinggi melalui dua pilihan teknologi: BEV (Battery Electric Vehicle) dan REEV (Range Extended Electric Vehicle).

Kabinnya terasa futuristik berkat Sunflower Screen 15,4 inci yang dapat berputar 15 derajat, dipadukan Augmented Reality Head-Up Display (AR-HUD) 50 inci, serta asisten suara berbahasa Indonesia.

Di tengah antusiasme warga Jawa Timur yang dinamis, Changan, memilih Kota Pahlawan untuk debut regional dua jagoannya: Deepal S05 dan Nevo Q05.

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