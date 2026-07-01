Changan Deepal S05 Ditawarkan dalam 2 Opsi Powertrain, Harga Rp 500 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Changan mulai membuka jalan bagi lini elektrifikasinya di Indonesia lewat peluncuran Deepal S05.

Menariknya, SUV hadir dalam dua pilihan teknologi sekaligus, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Deepal S05 kabarnya akan dipasarkan dalam kisaran harga Rp 500 jutaan.

Deepal S05 REEV juga menjadi perhatian karena menjadi model pertama berteknologi range extender, yang resmi diperkenalkan untuk pasar Indonesia.

Deepal S05 mengusung desain SUV crossover bergaya futuristis.

Tampilan depannya dibuat bersih dengan grille minim bukaan, dipadukan lampu utama yang menyatu di bumper serta DRL tipis memanjang.

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Siluet sampingnya terlihat sporty berkat garis bodi yang sederhana, atap melandai, penggunaan frameless door, gagang pintu elektrik, hingga overfender berwarna hitam.

Mobil memiliki dimensi panjang 4.620 mm, lebar 1.900 mm, tinggi 1.600 mm, serta wheelbase 2.880 mm.