Changan Gelar Pop-up Exhibition Deepal S05 di 3 Lokasi Pusat Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Changan Indonesia mulai memperkenalkan lebih dekat SUV elektrifikasi terbarunya, Deepal S05, melalui Pop-up Exhibition di tiga pusat Jakarta.
Pameran menjadi kesempatan bagi masyarakat melihat langsung Deepal S05 yang akan segera meluncur di Indonesia.
Menariknya, SUV tersebut hadir dalam dua pilihan teknologi, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range-Extended Electric Vehicle (REEV).
CEO Changan Indonesia Setiawan Surya mengatakan kehadiran dua varian itu memberikan keleluasaan bagi calon pelanggan memilih teknologi yang paling sesuai dengan pola mobilitas mereka.
Sebelumnya, Deepal S05 telah diperkenalkan pada April 2026 sebagai SUV REEV pertama yang dipasarkan di Indonesia.
Dengan baterai dan tangki bahan bakar terisi penuh, kendaraan itu diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.100 kilometer, sekaligus menawarkan efisiensi serta emisi yang lebih rendah dibanding mobil konvensional.
Pop-up Exhibition Deepal S05 berlangsung di One Satrio, Kuningan, dan Gafoy Mal Kelapa Gading hingga 12 Juli 2026.
Sementara itu, pameran di Grand Indonesia akan berlangsung sampai 19 Juli 2026.
Changan Indonesia mulai memperkenalkan lebih dekat SUV elektrifikasi terbarunya, Deepal S05, melalui Pop-up Exhibition di tiga pusat Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Changan Deepal S05 Ditawarkan dalam 2 Opsi Powertrain, Harga Rp 500 Jutaan
- Changan Buka Pemesanan Awal Deepal S05, Hanya 500 Unit
- Biaya Operasional Harian Mobil Listrik Versi Changan
- Changan Nevo Q05 Siap Mengincar Pasar SUV Listrik di Indonesia
- GIIAS 2026 Digelar Akhir Juli, Ada Beberapa Brand Baru
- Mengenal Teknologi Mobil Listrik REEV: Ini Bedanya dari HEV, PHEV, dan BEV