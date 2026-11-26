Changan Ikut Roadshow GAW 2026 di 4 Kota, dari Bandung hingga Medan
jpnn.com, JAKARTA - Merek otomotif di bawah naungan Indomobil Group, Changan, tak ketinggalan berpartisipasi dalam rangkaian GAIKINDO Auto Week (GAW) Regional 2026.
Pameran diselenggarakan secara serentak di empat kota strategis, yakni Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan, pada 25–29 November 2026.
Keikutsertaan Changan merupakan kelanjutan dari perayaan satu tahun perjalanannya di pasar otomotif Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Changan menampilkan eSUV premium Changan Deepal S07 sebagai model unggulan, sekaligus menyediakan fasilitas test drive bagi pengunjung.
CEO Changan Indonesia Setiawan Surya menyatakan bahwa kehadiran di empat kota tersebut bertujuan untuk mendekatkan teknologi kendaraan elektrifikasi Changan kepada masyarakat di luar wilayah Jakarta.
“Kami menghadirkan beragam program pembelian menarik, serta terus memperkuat jaringan diler dan layanan purnajual melalui Changan Care," kata Setiawan dalam keterangannya, Kamis (26/11).
"Kami berharap kehadiran di empat kota ini dapat memberikan pengalaman kepemilikan yang menyeluruh, membangun kepercayaan, dan menghadirkan solusi mobilitas yang sesuai kebutuhan."
Program Promo
Merek otomotif di bawah naungan Indomobil Group, Changan, tak ketinggalan berpartisipasi dalam rangkaian GAIKINDO Auto Week (GAW) Regional 2026.
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