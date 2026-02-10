Changan Lumin Disulap Jadi Ikon Gaya di IIMS 2026, Intip Ubahannya!

menu
Modifikasi Changan Lumin di IIMS 2026. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Changan tak sekadar memamerkan mobil listrik di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, lewat dua konsep modifikasi Changan Lumin.

Pabrikan asal China itu ingin menunjukkan bahwa kendaraan listrik bisa tampil personal, ekspresif, dan lekat dengan gaya hidup anak muda.

Dipajang di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dua unit Lumin tampil dengan karakter kontras: sporty dan lifestyle.

Baca Juga:

Kehadiran keduanya menjadi bukti fleksibilitas desain Lumin, sekaligus inspirasi modifikasi bagi calon pemilik mobil listrik mungil tersebut.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, menegaskan bahwa Lumin memang dibidik untuk generasi muda urban.

Menurutnya, mobil kini tak lagi sekadar alat transportasi, tetapi bagian dari identitas dan gaya hidup.

Baca Juga:

“Changan Lumin dirancang sebagai kendaraan listrik urban yang stylish dan penuh karakter."

"Melalui dua konsep modifikasi ini, kami menghadirkan inspirasi personalisasi agar Lumin mampu merefleksikan gaya hidup serta preferensi pemiliknya,” ujar Setiawan.

