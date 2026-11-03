menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Changan Lumin Plus Siap Dirilis Bulan Ini, Kabin Lebih Lapang

Changan Lumin Plus Siap Dirilis Bulan Ini, Kabin Lebih Lapang

Changan Lumin Plus Siap Dirilis Bulan Ini, Kabin Lebih Lapang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pabrikan mobil asal China, Changan akan memperluas jajaran produknya dengan memperkenalkan mobil listrik Lumin Plus di Tiongkok. Foto: Zhang Tiemian

jpnn.com, TIONGKOK - Pabrikan mobil asal China, Changan akan memperluas jajaran produknya dengan memperkenalkan mobil listrik Lumin Plus di Tiongkok.

Berbeda dari pendahulunya, mobil listrik yang diberi nama Lumin Plus itu hadir dengan dimensi lebih panjang dari model sebelumnya.

Kehadiran mobil itu terungkap setelah mejeng di sejumlah diler di Tiongkok menjalang debut publiknya.

Baca Juga:

Dikutip dari CarsnewsChina, Changan Lumin Plus hadir dengan dimensi lebih panjang dari varian tiga pintu.

Penambahan panjang mencapai 245 mm itu memberikan ruang kaki lebih luas untuk baris belakang.

Changan mengatakan perubahan pada Lumin itu dilakukan karena mengikuti perkembangan pasar yang menginginkan mobil listrik yang lebih besar.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Changan melakukan penyesuaian pada model itu agar ruang kabin lebih lapang.

Secara tampilan, mobil listrik itu masih mempertahankan ciri khas Lumin.

Bagian depan masih menggunakan lampu utama berbentuk bundar dan desain bumper dengan lubang udara berukuran besar.

Changan akan memperluas jajaran produknya dengan memperkenalkan mobil listrik Lumin Plus.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI