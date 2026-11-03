Changan Lumin Plus Siap Dirilis Bulan Ini, Kabin Lebih Lapang

jpnn.com, TIONGKOK - Pabrikan mobil asal China, Changan akan memperluas jajaran produknya dengan memperkenalkan mobil listrik Lumin Plus di Tiongkok.

Berbeda dari pendahulunya, mobil listrik yang diberi nama Lumin Plus itu hadir dengan dimensi lebih panjang dari model sebelumnya.

Kehadiran mobil itu terungkap setelah mejeng di sejumlah diler di Tiongkok menjalang debut publiknya.

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Dikutip dari CarsnewsChina, Changan Lumin Plus hadir dengan dimensi lebih panjang dari varian tiga pintu.

Penambahan panjang mencapai 245 mm itu memberikan ruang kaki lebih luas untuk baris belakang.

Changan mengatakan perubahan pada Lumin itu dilakukan karena mengikuti perkembangan pasar yang menginginkan mobil listrik yang lebih besar.

Oleh karena itu, Changan melakukan penyesuaian pada model itu agar ruang kabin lebih lapang.



Secara tampilan, mobil listrik itu masih mempertahankan ciri khas Lumin.

Bagian depan masih menggunakan lampu utama berbentuk bundar dan desain bumper dengan lubang udara berukuran besar.