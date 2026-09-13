menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Changan Memperkenalkan Teknologi Mengemudi Cerdas, Pertama Hadir di Nevo Q06

Changan Memperkenalkan Teknologi Mengemudi Cerdas, Pertama Hadir di Nevo Q06

Changan Memperkenalkan Teknologi Mengemudi Cerdas, Pertama Hadir di Nevo Q06
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Uji coba teknologi SDA Pilot Ultra di Changan Nevo Q06. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Bayangkan berkendara menembus hujan lebat atau kabut tebal tanpa rasa cemas.

Perasaan tenang itulah yang coba ditawarkan Changan Group lewat teknologi bantuan berkendara terbaru mereka, SDA Pilot.

Teknologi kecerdasan buatan (Advanced Driver Assistance System/ADAS) ini bukan lahir dalam semalam.

Baca Juga:

Ada perjalanan panjang sejak 2009, ketika teknologi intelligent driving masih sebatas riset laboratorium di Tiongkok.

Kala itu, pengembangannya hanya ditangani segelintir insinyur.

Kini, tim tersebut telah bertransformasi menjadi pasukan besar beranggotakan lebih dari 7.500 ahli.

Baca Juga:

Investasi yang digelontorkan pun tak main-main: mencapai 7,7 miliar Euro (sekitar Rp157 triliun).

"SDA Pilot adalah buah dari seluruh pengalaman, rasa penasaran, dan pembelajaran kami selama bertahun-tahun," ujar President Changan Group Zhao Fei, dalam keterangannya, Minggu (13/9).

Perasaan tenang mengemudi saat kondisi apapun yang coba ditawarkan Changan Group lewat teknologi bantuan berkendara terbaru mereka, SDA Pilot.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI