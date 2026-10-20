Changan Menargetkan Bangun 27 Jaringan Diler
jpnn.com, JAKARTA - Tak terasa, genap satu tahun Changan menapakkan kakinya di jalanan Indonesia.
Sejak pertama menyapa publik pada November 2025, Changan tak sekadar datang meramaikan tren kendaraan listrik tanah air, tetapi juga merajut rasa percaya dengan para pengendaranya.
Bagi Changan, menghadirkan mobil ramah lingkungan bukan cuma soal menjual teknologi futuristik. Ini tentang memberi kepastian di setiap perjalanan.
Rasa tenang inilah yang coba dipastikan Changan lewat ekspansi masif jaringan purnajualnya.
Tak tanggung-tanggung, target 27 diler kini tengah digenjot di berbagai pelosok wilayah Indonesia.
Langkah ini menjadi jawaban atas kekhawatiran klasik konsumen otomotif: kemudahan servis berkala dan kepastian ketersediaan suku cadang.
Changan ingin memastikan, kapan pun konsumen membutuhkan bantuan, bengkel resmi selalu berada dalam jangkauan.
Soal lini produk, Changan paham betul beragamnya karakter pengemudi Indonesia.
Bagi Changan, menghadirkan mobil ramah lingkungan bukan cuma soal menjual teknologi futuristik. Ini tentang memberi kepastian di setiap perjalanan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- SUV China Ini Pamer Kemampuan, Aksinya Bikin Geleng-Geleng Kepala
- Mission S Disiapkan Sebagai Supercar Murni di Atas Porsche 911
- GAC Indonesia Hadirkan Program Khusus Bagi Pemilik Mobil Listrik
- SIS Gelar Program Product Quality Update Suzuki Satria Pro dan F150, Gratis!
- Volvo Cars Bersama NVIDIA Kembangkan Teknologi Kendaraan Otonom
- Tancap Gas, Arista Group Resmikan 20 Diler BYD & Danza, Ada Flash Charging