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Changan Nevo Q05 Akhirnya Mendarat ke Garasi Konsumen, 1.000 SPK Tercetak

Changan Nevo Q05 Akhirnya Mendarat ke Garasi Konsumen, 1.000 SPK Tercetak
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Acara handover Changan Nevo Q05 di Senayan Park, Jakarta, Sabtu (19/9). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Momen yang ditunggu-tunggu para pemesan Changan Nevo Q05 akhirnya tiba. 

Pada Sabtu (19/9/2026), Changan Indonesia secara resmi menyerahkan unit SUV listrik ini langsung kepada para pemilik pertamanya.

Bagi para konsumen, Sabtu lalu bukan sekadar seremoni serah terima kunci.

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Ini adalah penanda dimulainya babak baru perjalanan mereka bersama SUV elektrifikasi yang belakangan makin sering jadi perbincangan.

Antusiasme publik terhadap Nevo Q05 memang bukan cuma rumor.

Sejak pertama kali memikat perhatian di panggung GIIAS 2026 lalu, kantong pemesanan Changan terus tebal.

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"Hingga hari ini, kami sudah menerima lebih dari 1.000 SPK untuk Changan Nevo Q05," ujar CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, di sela-sela acara serah terima.

Bagi Setiawan, angka tersebut adalah bentuk kepercayaan nyata yang menguat dari masyarakat Indonesia.

Momen yang ditunggu-tunggu para pemesan Changan Nevo Q05 akhirnya tiba yaitu serah terima unit

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