Changan Nevo Q05 Mengaspal di Paris Bareng Luis Figo

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinginnya lanskap Eropa yang dikenal amat protektif terhadap warisan otomotif mereka, Changan Automobile justru memilih melangkah mantap di Mondial de l’Auto 2026.

Langkah tersebut ditandai lewat debut resmi Changan Nevo Q05—SUV listrik kompak yang mendulang sukses di kawasan Asia.

Bagi Changan, kehadiran Nevo Q05 di panggung Paris bukan sekadar seremoni peluncuran produk baru.

Hal itu menjadi pembuktian komitmen jangka panjang dalam strategi ekspansi global yang mereka sebut Vast Ocean Plan.

"Eropa adalah rumah bagi banyak merek legendaris dunia. Kami di sini bukan untuk sekadar mampir, melainkan untuk tumbuh dan mengakar kuat," tegas General Manager Changan Group Zhao Fei dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Pendekatan Changan terasa lebih membumi. Mereka tidak cuma memboyong deretan mobil canggih seperti AVATR CONCEPT T09 atau Deepal S07, tetapi juga menyiapkan fondasi layanan yang menyentuh kebutuhan harian pengguna.

Mulai dari jaringan ratusan outlet di belasan negara Eropa, jaminan pasokan suku cadang dalam waktu 24 jam, hingga merekrut talenta lokal untuk mengisi lebih dari 80 persen pos kerja di sana.

Sentuhan humanis itu kian terasa saat pesepak bola legendaris asal Portugal, Luís Figo, ditunjuk sebagai Product Experience Ambassador.